Sport tenta aproveitar boa fase para superar Coritiba e ampliar jejum de rival

O Sport - que já soma cinco jogos de invencibilidade na temporada, sendo três pelo Campeonato Brasileiro -, está em situação oposta ao seu próximo adversário na competição nacional, o Coritiba, time que enfrentará nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio Couto Pereira, na capital paranaense, pela 12ª rodada do torneio.

A equipe rubro-negra conquistou recentemente o título pernambucano (superando o Salgueiro na final), bateu o Arsenal, de Sarandí, pela segunda fase da Copa Sul-Americana (2 a 0, em casa), além de obter de duas vitórias seguidas no Brasileirão - contra Santos e Atlético Paranaense - que tiraram o time de uma incômoda proximidade da zona de rebaixamento.

A boa fase motivou os jogadores do Sport, que já vislumbram chegar à parte de cima da tabela em breve. A intenção é vencer em Curitiba e ganhar força para o confronto diante da Chapecoense, na rodada seguinte, em Recife. Os seis pontos colocarão o Sport em ótima posição, calculam os jogadores.

O técnico Vanderlei Luxemburgo - que preferiu fazer mistério sobre a escalação da equipe - ganhou o retorno do meia Thomás, que sentia dores na perna, mas está à disposição. Por outro lado, o volante Patrick é ainda é dúvida, após sofrer uma pancada no tornozelo esquerdo na partida contra o time argentino pela Sul-Americana. Caso não jogue, Rodrigo, Thallyson e Fabrício disputam a vaga no meio-campo.

Outro nome que pode reaparecer na equipe é o do volante Rodrigo, que havia perdido espaço devido às más atuações durante o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste. O jogador, em entrevista ao site oficial do clube, comemorou a possibilidade de ser titular contra o Coritiba.

"Estou bastante feliz com a minha crescente e também pela equipe. Estamos vindo de bons resultados no Brasileiro. O professor (Vanderlei Luxemburgo) impôs sua filosofia de trabalho e estamos fazendo o que ele pede. Sou bastante obediente e presto bastante atenção ao que ele está passando", ressaltou Rodrigo.

Mas a principal polêmica no clube recifense é quanto à permanência do ídolo Diego Souza. O jogador, que retornou à seleção brasileira com a camisa do Sport, parece continuar negociando a sua transferência para o Palmeiras, apesar da negativa do presidente Arnaldo Barros.

O meia é dúvida para o embate com o Coritiba. Se atuar, completará sete jogos com a camisa rubro-negra e, desta forma, ficará impedido de se transferir para outro clube no Brasil neste ano.