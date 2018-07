Sport vence, sai da zona da degola e aumenta a crise do vice-lanterna Cruzeiro

Com um festival de gols perdidos, o Cruzeiro foi derrotado por 2 a 1 para o Sport neste domingo, em partida disputada no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com péssimo retrospecto em casa, o time mineiro completa um mês sem vencer como mandante. O último triunfo foi em 25 de junho, pela 11.ª rodada da competição, quando bateu o hoje líder Palmeiras por 2 a 1.

O time pernambucano alcançou a vitória com dois gols de Rogério, aos 37 do primeiro tempo e aos 5 minutos da etapa complementar - Willian descontou para a equipe mineira. Com o resultado, o Cruzeiro permanece na zona do rebaixamento, na vice-lanterna da competição, com 15 pontos, em 19.º. O Sport, que fazia companhia para a equipe mineira na degola, subiu para o 14.º lugar com 18 pontos.

O JOGO - O Cruzeiro, melhor na etapa inicial, teve a primeira chance de gol aos 9 minutos. Arrascaeta avançou pela direita e levantou na área. Rafael Sóbis não dominou, mas a bola sobrou para Willian, que chutou forte próximo ao travessão da meta adversária. Aos 14, mais uma chance. O time da casa pressionou a saída de bola e o goleiro Magrão tocou mal para Rithely. Willian se antecipou e passou para Ábila, que tentou o cruzamento da direita. A zaga aliviou e na sequência Arrascaeta chutou por cima do gol do Sport.

O jogador cruzeirense desperdiçou outra chance aos 22 minutos, sozinho dentro da área, chutando para fora depois de passe de Lucas. Aos 29, o goleiro do Sport defendeu chute à queima-roupa de Willian. E o Sport, que até então não havia ameaçado o gol de Fábio, marcou aos 37. Diego Souza recebeu no meio do campo e tocou para Rogério, que, frente a frente com o goleiro cruzeirense, não perdoou. Fim de primeiro tempo e muitas vaias no Mineirão.

Assim como na etapa inicial, o Cruzeiro foi o primeiro a chegar no retorno dos vestiários. Willian chutou outra por cima do gol de Magrão aos 4 minutos. No segundo tempo, no entanto, o castigo por não marcar veio mais cedo. Everton Felipe tocou do meio do campo para Rogério, que fez o seu segundo gol na partida, aos 5.

O Cruzeiro tentou diminuir aos 14 minutos com Ábila, que chutou na saída de Magrão, para fora. Aos 23, o técnico português Paulo Bento tirou o atacante Ábila e colocou o meio-campista Rafinha. O resultado foram gritos de "burro" pela torcida cruzeirense, que em seguida entoou pedido por Mano Menezes.

Aos 30 minutos, o Cruzeiro perdeu mais um gol. Rafael Sóbis bateu de dentro da área e Magrão defendeu no canto esquerdo. O time mineiro conseguiu uma bola no travessão aos 39 minutos, com Bruno Rodrigues aproveitando bola levantada por Arrascaeta. Aos 47, Willian descontou para o time da casa.

Na sequência do Brasileirão, o Sport volta a campo no sábado, às 18h30, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, onde enfrenta o Atlético Paranaense. O Cruzeiro joga contra o Santos no domingo, às 16 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 x 2 SPORT

CRUZEIRO - Fábio; Lucas (Douglas Coutinho), Bruno Rodrigo, Léo e Edimar; Henrique, Ariel Cabral (Robinho), Willian e Arrascaeta; Rafael Sóbis e Ramón Ábila (Rafinha). Técnico: Paulo Bento.

SPORT - Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Ronaldo Alves e Rodney Wallace; Rithely, Serginho, Diego Souza (Túlio de Melo), Everton Felipe; Rogério (Mark González) e Edmilson (Rodrigo Mancha). Técnico: Oswaldo de Oliveira.

GOLS - Rogério, aos 37 minutos do primeiro tempo; Rogério, aos 5, e Willian, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Arrascaeta (Cruzeiro); Rodney Wallace, Magrão, Serginho e Rogério (Sport).

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (Fifa/RS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).