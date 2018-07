Sport volta à Série A. Lusa derruba Icasa

A vitória do time pernambucana entristeceu os torcedores do Boa, Vitória e Bragantino, que também lutavam pelo acesso. Mas tanto o Boa quanto o Bragantino decepcionaram. Os mineiros empataram por 2 a 2 com o Duque de Caxias e o Bragantino perdeu para o Paraná por 1 a 0.

Já os torcedores da campeã Portuguesa não param de sorrir. O time bateu o Icasa por 2 a 0 (gols de Júnior Timbó e Henrique) e fechou o campeonato com a segunda melhor campanha da história da Série B (81 pontos), atrás apenas da do Corinthians em 2008 (85 pontos).

Também em festa estão os torcedores do Guarani e São Caetano, que suaram para escapar do rebaixamento. O Guarani bateu o Goiás por 2 a 0, enquanto o São Caetano venceu o Criciúma por 1 a 0. Com isso, o rebaixado acabou sendo mesmo o Icasa.