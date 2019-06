St. Louis Blues derrota Boston Bruins e fatura Stanley Cup pela 1ª vez

O St. Louis Blues conquistou na madrugada desta quinta-feira a Stanley Cup pela primeira vez em sua história, no hóquei no gelo. O time do Missouri superou o Boston Bruins, fora de casa, por 4 a 1, no sétimo e decisivo jogo das finais da NHL, a Liga Nacional de Hóquei no Gelo - Stanley Cup é o nome dado às finais da competição.

Com o triunfo, o St. Louis encerrou o maior jejum de títulos da história da competição, ao finalizar um período de 51 temporadas sem levantar o troféu. A aguardada conquista teve ares dramáticos por causa da fraca campanha no início do campeonato. Em janeiro deste ano, os Blues era praticamente carta fora do baralho na briga pelo título.

O grande destaque da finalíssima foi o goleiro Jordan Binnington, responsável por 32 defesas. O St. Louis chegou a abrir 4 a 0 no marcador, sendo os dois primeiros gols anotados ainda no primeiro período. Ryan O'Reilly, Alex Pietrangelo, Brayden Schenn e Zach Sanford foram os responsáveis pelos gols dos visitantes. Nos minutos finais, Matt Grzelcyk descontou para os anfitriões.

"Há tantas pessoas para agradecer... Estou tão orgulhoso deste time e de mim mesmo. Eu mal consigo acreditar que seguramos firme e conseguimos o título", comemorou O'Reilly, autor de um dos gols dos campeões.

O técnico do St. Louis Blues, Craig Berube, exaltou a atuação do goleiro. Jordan Binnington, de 25 anos, se tornou o primeiro novato a vencer os 16 jogos da sua equipe nos playoffs. "Ele foi incrível nesta noite. Acho que foi o seu melhor jogo de toda a série", comentou o treinador.