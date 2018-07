Stacy treina em Araçatuba e supera trauma de acidente

Faltava apenas voltar para Araçatuba e reencontrar suas colegas de Vôlei Futuro para a líbero Stacy Sykora se considerar totalmente recuperada do acidente com o ônibus do time sofrido há sete meses. A jogadora americana treinou ontem pela primeira vez com a equipe desde que começou a recuperação de um traumatismo craniano que lhe obrigou a ficar um mês no hospital. A sensação foi a melhor possível.

"Foi muito bom. Estava esperando por este momento com muita ansiedade no avião, no aeroporto, e foi muito melhor do que eu esperava. Precisava do carinho das minhas colegas de time de novo", disse a líbero, visivelmente emocionada. "Agora, finalmente, eu posso dizer que sou Stacy Sykora de novo."

A americana estava treinando com a seleção dos Estados Unidos, mas foi cortada antes da disputa da Copa do Mundo. Na ocasião, afirmou que ainda sentia algumas dificuldades, principalmente de visão. Mas ontem garantiu que nada disso será problema para retomar seu espaço na equipe.

"Estou fazendo tudo em quadra com tranquilidade e motivada a jogar cada vez melhor. Vou me esforçar muito, dar o meu máximo e deixar para o técnico definir se posso recuperar minha posição no time", explicou.

Stacy conta que o que mais sentia falta era dos torcedores do Vôlei Futuro. "Aqui a torcida é muito diferente de qualquer outro lugar do mundo. Eles são muito carinhosos. Senti-me muito bem, fui muito bem recebida. Tudo vai se encaminhar agora."

Copa do Mundo. Hoje a seleção feminina de vôlei disputa seu quinto jogo no Japão, contra a Sérvia. A equipe está na 4ª posição. Três times se classificam à Olimpíada.