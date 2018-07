Stade de France reabre neste sábado após atentados em Paris

Sob altíssima segurança e baixa expectativa de público, o Stade de France, o mais importante da França, reabre suas portas neste sábado, exatos 85 dias depois dos atentados suicidas cometidos por três homens-bomba que mataram um inocente. Quarenta mil pessoas são esperados na arena de Saint-Denis (que comporta o dobro disso), na periferia de Paris, para assistir o confronto entre as equipes de rúgbi de França e Itália pelo Torneio das Seis Nações. Entre os espectadores, estará o presidente francês François Hollande.

O jogo é o primeiro evento maior no estádio desde a noite de 13 de novembro, quando o ruído dos explosivos ecoou pelas arquibancadas e chegou a espantar jogadores de França e Alemanha, que disputavam um amistoso no momento dos atentados que deixaram 130 mortos em Paris e Saint-Denis. Por causa da ameaça de novos ataques e também do estado de emergência no qual o país está mergulhado há dois meses e 23 dias, mais de mil policiais serão mobilizados para garantir a segurança da partida, além de 250 voluntários recrutados pela Federação Francesa de Rúgbi para orientar os espectadores.

Preocupada com a situação, a federação divulgou um comunicado pedindo para o público chegar com antecedência de duas horas ao estádio para evitar concentrações de última hora. “Por causa do nível atual de ameaça terrorista e das medidas preventivas em vigor, controles de segurança estritos dos espectadores e outras pessoas que forem ao Stade de France serão realizados”, informou a federação. “A Polícia Nacional e os responsáveis pela segurança organizarão vários pontos de filtragem nas imediações do estádio a fim de evitar filas de espera nas portas, onde serão realizados controles reforçados.”

A expectativa da FFR é de que até 56 mil ingressos sejam vendidos até o momento do jogo (12h25, horário de Brasília). Mas esse objetivo estava longe de ser alcançado há uma semana – ao contrário do que em geral acontece na Europa, onde cada ingresso é disputado. Apenas 40 mil bilhetes haviam sido vendidos, mesmo com promoções que chegaram a 50% de desconto.

O presidente François Hollande, que estava no Stade de France em 13 de novembro, confirmou que estará presente hoje. Ele terá a oportunidade de conferir em pessoa os preparativos de segurança para o maior evento esportivo do país em 2016: a Eurocopa de futebol, daqui a quatro meses.