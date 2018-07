Stephanie Rice anuncia aposentadoria e deixa a natação

BRISBANE - A nadadora Stephanie Rice anunciou nesta quarta-feira a sua aposentadoria do esporte. Aos 25 anos, a agora ex-atleta vinha sofrendo com seguidas lesões no ombro e assim optou por deixar a natação com um currículo que ostenta a conquista de três medalhas de ouro olímpicas.

Rice se consagrou nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, quando ganhou duas provas individuais - os 200 metros medley e os 400 metros medley - e também a prova do revezamento 4x200 metros livre. E em todas essas conquistas ela conseguiu quebrar o recorde mundial das provas.

Porém, Rice não compete desde os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, quando uma cirurgia no ombro realizada meses antes da competição a impediu de ser competitiva e chegar novamente ao pódio.

"Eu realmente não queria tomar uma decisão precipitada em minha carreira, se eu iria continuar nadando ou não porque eu ainda estava muito emocionada com toda a preparação que eu tinha acabado de passar", disse Rice, em seu oficial, nesta quarta-feira.

"Eu senti muita pressão para viver de acordo com as expectativas de todos e dar as suas respostas, mas eu sabia que tinha que ter o tempo para eu mesma chegar ao ponto onde eu teria 100% de certeza sobre o que eu queria fazer", completou.

Após o ótimo desempenho em Pequim, Rice se tornou uma celebridade, tanto que uma pesquisa a apontou a atleta olímpica australiana mas reconhecida no país. Ela também namorou o também nadador Eamon Sullivan, ex-recordista mundial dos 50 metros livre, caso que ganhou muito espaço na imprensa australiana.

Nas piscinas, Rice chamou a atenção pela primeira vez em 2006, quando tinha apenas 17 anos, ao vencer as provas dos 200 metros medley e dos 400 metros medley nos Jogos da Commonwealth. Depois, expandiu o seu sucesso para as principais competições da natação, pois, além dos três ouros olímpicos, possui duas medalhas de prata e cinco de bronze conquistadas em Mundiais de Esportes Aquáticos.

O começo do fim de sua carreira de natação veio em dezembro de 2011, quando Rice passou por uma cirurgia no ombro direito. A australiana conseguiu se classificar para a Olimpíada de Londres e ficou em quarto lugar nos 200 metros medley e na sexta posição nos 400 medley. Agora, decidiu abandonar a natação.