Sterling mira Copa de 2018 com nova geração inglesa Com apenas 19 anos, Raheem Sterling é um dos jovens expoentes do futebol da Inglaterra. Vice-campeão do último Campeonato Inglês com o Liverpool e titular da seleção durante a Copa do Mundo, o jovem espera usar a experiência na competição no Brasil para evoluir na carreira e buscar melhores resultados com a camisa inglesa.