STJD absolve presidente do Santos, mas mantém multa ao clube

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) absolveu nesta quarta-feira o presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, e manteve multa de R$ 3 mil ao clube. O julgamento se referiu ao jogo em que o time paulista entrou em campo com a frase "faltou respeito" na camisa, em protesto contra mudança no horário de jogo válido pelo Brasileirão.

No dia 6 de novembro, o time santista entrou em campo com a mensagem em protesto contra a CBF por ter alterado de última hora o dia e o horário da partida válida pela 34ª rodada, contra a Ponte Preta, em Campinas. O jogo estava agendado para a noite de sábado, mas na noite de sexta a CBF decidiu adiar para a manhã de domingo, às 11 horas.

O jogo teve a data alterada por conta de pressão da Polícia Militar e do Ministério Público, que queriam evitar um possível confronto entre torcedores da Ponte e do Guarani, que disputou a decisão da Série C do Campeonato Brasileiro, em Varginha, naquele sábado. Se tivesse ficado com o título, certamente comemoraria nos arredores do seu estádio, que está a apenas 800 metros do Moisés Lucarelli. Além disso, o retorno da torcida bugrina se daria muito próximo do fim da partida entre Ponte e Santos, se tivesse acontecido às 21h de sábado, horário original da partida.

A mudança irritou a diretoria do Santos, que usou o próprio uniforme para protestar. Como consequência, o clube foi denunciado. E, no primeiro julgamento, no dia 18 de novembro, o STJD suspendeu o presidente Modesto Roma por 15 dias e aplicou multa de R$ 3 mil ao clube. Nesta quarta, a suspensão ao mandatário foi anulada por unanimidade dos auditores, mas a multa foi mantida. O valor será revertido ao fundo criado para auxílio da Chapecoense, em razão do acidente aéreo que matou 19 jogadores do clube catarinense, no último dia 29, na Colômbia.