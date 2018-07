STJD espera por súmula ainda hoje O procurador-geral do STJD, Paulo Schmitt, espera receber hoje a súmula original do árbitro Francisco Carlos Nascimento em relação ao jogo entre Inter e Palmeiras. Na versão publicada no site da CBF, o árbitro não faz referência alguma sobre a confusão no lance em que Barcos fez um gol de mão. "Espero receber a súmula original e se nela não for explicado o motivo da confusão, podemos pedir punição ao árbitro", disse Schmitt. /D.B.