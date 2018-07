STJD não oficializa vitória do Inter O STJD acatou ontem o protesto do Palmeiras referente ao jogo contra o Internacional e com isso, o resultado da partida está suspenso e o placar ainda não pode ser homologado na CBF. "Isso é um procedimento padrão do STJD. Enquanto o caso estiver sendo julgado, não podemos homologar o resultado da partida", explicou o procurador-geral do STJD, Paulo Schmitt, ao Estado. O julgamento do caso será no dia 8 de novembro. /D.B.