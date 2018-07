STJD vai denunciar Atlético-MG

"Esta manifestação levantou a hipótese que existe corrupção na CBF. Não vou defender que tenha absolvição ou condenação, mas a corregedoria tem de levar para o conhecimento do Tribunal", afirmou Schimitt à ESPN Brasil.

Parte da torcida alvinegra que foi assistir à partida contra Fluminense usou nariz de palhaço, levou cartazes com frases questionando o trabalho dos juízes e até apresentou um mosaico com as cores do time carioca no qual havia a palavra CBF ao invés das iniciais do clube das Laranjeiras.

"Agora tem esse caso do Atlético-MG, que está causando polêmica, mas não é uma coisa que a gente esteja fazendo de forma direcionada ou sem critério, é cumprindo rigorosamente o que tem na lei", continuou Schimitt, explicando os motivos pelos quais apresentará a denúncia.

A torcida atleticana também entoou o grito "vergonha" após o árbitro baiano Jailson Macedo Freitas anular o gol de falta anotado por Ronaldinho Gaúcho. O juiz não relatou na súmula da partida nenhum incidente relacionado à torcida.