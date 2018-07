STJD vai ouvir Lopes e Leão sobre caso Leomar O Superior Tribunal de Justiça Desportiva vai ouvir hoje os depoimentos de Emerson Leão e Antônio Lopes, técnico e coordenador da seleção brasileira em 2001. A presença de Leão e Lopes no Tribunal vai dar sequência ao inquérito aberto na semana passada pelo STJD para apurar denúncia do presidente do Sport, Luciano Bivar, de que teria havido um esquema de corrupção para a convocação de Leomar, então atleta do clube pernambucano, para a disputa da Copa das Confederações de 2001, no Japão e Coreia do Sul. O dirigente será ouvido também no inquérito, em outra data, assim como Leomar, que já deixou o futebol.