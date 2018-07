Stock Car anuncia calendário para 2016 com alterações

Será a primeira vez que Curvelo entrará no calendário, no dia 20 de novembro. O Circuito dos Cristais foi construído recentemente e será inaugurado oficialmente justamente no ano que vem. Quem também entra na rota da Stock Car no ano que vem é Londrina, que volta a fazer parte da categoria após quatro anos de ausência.

"Será uma temporada com algumas novidades, como a entrada de Curvelo e o retorno de Londrina. Vamos começar o campeonato mais uma vez com a corrida de duplas. A Vicar e as equipes entendem a importância dessa prova e a grande visibilidade que ela traz. Por isso, conseguimos viabilizar a realização da corrida, que novamente será a abertura da temporada, dessa vez em Curitiba", comentou Maurício Slaviero, diretor geral da Vicar, responsável pela organização da Stock Car.

Como explicou o dirigente, a temporada mais uma vez será aberta com a corrida de duplas, na qual um piloto da Stock Car faz parceria com um profissional de outra categoria. A prova será disputada em Curitiba, no dia 6 de março. Mais uma vez, também, o campeonato terá Interlagos como palco final, no dia 11 de dezembro.

Interlagos, aliás, também receberá a Corrida do Milhão, no dia 11 de setembro, Assim, São Paulo volta a ter duas provas da Stock Car, como acontecia normalmente até o início das reformas do Autódromo José Carlos Pace em 2014. Quem não está garantida na categoria em 2016 é Brasília. O retorno da capital federal, após um ano de ausência, dependerá da reforma no autódromo local.

"Sobre o Autódromo de Brasília, ainda aguardamos a conclusão das obras, mas contamos que isso deve ser finalizado em tempo de receber a Stock Car, apesar de não termos uma posição oficial do Governo do Distrito Federal", cobrou Slaviero.

Confira o calendário da Stock Car para 2016:

1a etapa - 06 de março: Curitiba (PR) - Corrida de Duplas

2a etapa - 10 de abril: Velopark (RS)

3a etapa - 22 de maio: Goiânia (GO)

4a etapa - 05 de junho: Santa Cruz do Sul (RS)

5a etapa - 26 de junho: Tarumã (RS)

6a etapa - 17 de julho: Cascavel (PR)

7a etapa - 11 de setembro: Interlagos (SP) - Corrida do Milhão

8a etapa - 25 de setembro: Londrina (PR)

9a etapa - 16 de outubro: Goiânia (GO)

10a etapa - 30 de outubro: Brasília (DF)*

11a etapa - 20 de novembro: Curvelo (MG)

12 etapa - 11 de dezembro: Interlagos (SP)

* Depende da confirmação do Autódromo de Brasília