Stoke vence e afunda o Swansea na zona de rebaixamento do Inglês

O Stoke City recebeu o Swansea nesta segunda-feira, no encerramento da décima rodada do Campeonato Inglês, em um duelo de desesperados. E quem levou a melhor foi o time da casa, que venceu por 3 a 1, se afastou da zona de rebaixamento e afundou o rival na vice-lanterna da competição.

O resultado levou o Stoke a 12 pontos, saltando cinco posições e terminando a rodada na 12.ª colocação. Sábado que vem, a equipe vai a Londres encarar o West Ham. Já o Swansea chegou à oitava partida seguida sem vitória no Inglês, parou nos cinco pontos e é o penúltimo. Domingo que vem, receberá o Manchester United.

O começo da partida desta segunda foi acelerado, e o Stoke demorou somente dois minutos para marcar. Após sobra na área, Joe Allen bateu cruzado e Bony desviou para a rede. Mas a resposta do Swansea veio logo aos sete. Após boa troca de passes pela direita, Sigurdsson encontrou espaço e cruzou na cabeça de Routledge, que marcou.

No segundo tempo, o Stoke contou com a ajuda do adversário para deslanchar. Logo aos nove minutos, Mawson errou após cruzamento e tocou contra a própria rede. Já aos 27, Joe Allen recebeu na área, errou a finalização, mas aproveitou o rebote para servir novamente Bony, que fez o segundo dele e selou o placar.