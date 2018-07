Stoner domina 1.º dia de treinos da MotoGP na França

Stoner conseguiu sua marca apenas na segunda sessão do dia, ao melhorar em quase quatro décimos seu primeiro tempo. Com temperatura mais elevada na parte da tarde, quase todos os pilotos melhoraram suas marcas, menos Dani Pedrosa, que havia sido o segundo mais veloz pela manhã.

O italiano Valentino Rossi, hexacampeão da categoria, não conseguiu um bom desempenho nesta sexta e foi apenas o nono mais rápido, com 1min34s966. Único piloto da casa, o francês Randy de Puniet foi o 11.º, com 1min34s998.

Caso Stoner, terceiro colocado na temporada, com 41 pontos, e Dani Pedrosa, segundo, com 61, mantenham-se nas primeiras posições neste sábado, no treino classificatório, terão maiores chances de se aproximarem do líder do Mundial, Jorge Lorenzo, que tem 65 pontos e foi apenas o quinto mais rápido do dia, com 1min34s659. A prova francesa será realizada neste domingo.

Confira os dez melhores tempos dos treinos desta sexta-feira em Le Mans:

1.º Casey Stoner (AUS/Honda), 1min33s782

2.º Marco Simoncelli (ITA/Honda), 1min34s186

3.º Dani Pedrosa (ESP/Honda), 1min34s431

4.º Nicky Hayden (EUA/Ducati), 1min34s652

5.º Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha), 1min34s659

6.º Andrea Dovizioso (ITA/Honda), 1min34s705

7.º Colin Edwards (EUA/Yamaha), 1min34s939

8.º Hiroshi Aoyama (JAP/Honda), 1min34s959

9.º Valentino Rossi (ITA/Ducati), 1min34s966

10.º Ben Spies (EUA/Yamaha), 1min34s976