Stoner inicia semana de testes da MotoGP em Sepang na liderança

SEPANG - O australiano Casey Stoner liderou, nesta terça-feira, o primeiro dia da segunda bateria de testes coletivos de pré-temporada da MotoGP, realizada no circuito de Sepang, na Malásia. O piloto da Honda se garantiu na ponta ao cravar o tempo de 2min01s761 na primeira sessão, realizada pela manhã, antes de uma forte chuva impossibilitar a melhoria das marca na segunda, à tarde.

A segunda colocação nesta terça ficou com o espanhol Dani Pedrosa, companheiro de equipe de Stoner, que marcou 2min02s005 na melhor das 36 voltas que deu na pista. Já o seu compatriota Jorge Lorenzo, da Yamaha, ficou em terceiro com o tempo 2min02s436.

Essa segunda bateria de testes em Sepang - a primeira ocorreu entre 31 de janeiro e 2 de fevereiro - começou sob forte calor na Malásia. Com a temperatura na casa dos 40ºC, os pilotos reclamaram das condições da pista, escorregadia e com sujeiras no asfalto. Neste cenário, Stoner, atual campeão da categoria, optou por dar apenas 16 voltas ao total. Já Lorenzo, que ganhou um novo motor da Yamaha para a sua moto, percorreu apenas 22 giros e pouco pôde testar o propulsor.

O quarto colocado do dia foi o norte-americano Ben Spies, da Yamaha, seguido pelo espanhol Álvaro Bautista, da Honda, e pelo seu compatriota Nicky Hayden, da Ducati. Heptacampeão mundial, o italiano Valentino Rossi, companheiro de Hayden na Ducati, também viu as condições desfavoráveis atrapalharem os seus planos no dia, fato que o deixou apenas na oitava colocação. Ele ficou logo atrás do inglês Cal Crutchlow, sétimo com a Tech 3 Yamaha.

Iniciados nesta terça-feira, os testes coletivos desta semana em Sepang vão até a próxima quinta. O Mundial de 2012 da MotoGP será iniciado no dia 8 de abril, em Doha, no Catar.

Confira a classificação dos testes desta terça-feira em Sepang:

1.º Casey Stoner (AUS/Honda), 2min01s761, 16 voltas

2.º Dani Pedrosa (ESP/Honda), 2min02s005, 36

3.º Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha), 2min02s436, 22

4.º Ben Spies (EUA/Yamaha), 2min02s819, 31

5.º Álvaro Bautista (ESP/Gresini Honda), 2min02s959, 24

6.º Nicky Hayden (EUA/Ducati), 2min03s132, 55

7.º Cal Crutchlow (ING/Tech 3 Yamaha), 2min03s213, 27

8.º Valentino Rossi (ITA/Ducati), 2min03s245, 39

9.º Héctor Barberá (ESP/Pramac Ducati), 2min03s612, 24

10.º Stefan Bradl (ALE/LCR Honda), 2min03s820, 31

11.º Andrea Dovizioso (ITA/Tech 3 Yamaha), 2min03s830, 23

12.º Colin Edwards (EUA/Forward Suter), 2min05s510, 25

13.º Franco Battaini (ITA/Cardion AB Ducati), 2min05s563, 11

14.º Iván Silva (ESP/Avintia FTR), 2min08s109, 32

15.º Yonny Hernández (COL/Avintia FTR), 2min08s767, 16