Stoner lidera treinos livres da MotoGP em Silverstone

No final do segundo treino livre, Stoner registrou o tempo de 2min04s791 para terminar a sexta-feira como o mais rápido na Inglaterra. Assim, o piloto da Honda superou o norte-americano Ben Spies, que liderou boa parte da segunda atividade em Silverstone e precisou se contentar com a vice-liderança, com 2min04s825.

O espanhol Álvaro Bautista, da Gresini Honda, também se destacou na atividade e terminou na terceira colocação ao ser o último piloto a registrar uma volta em menos de 2min05 - 2min04s995. O norte-americano Nicky Hayden, da Ducati, garantiu a quarta colocação, seguido pelo alemão Stefan Bradl, da LCR Honda.

Líder do campeonato, o espanhol Jorge Lorenzo teve uma sexta-feira ruim em Silverstone e ficou apenas na sétima colocação, atrás do italiano Andrea Dovizioso. O também italiano Valentino Rossi, que liderou o primeiro treino livre, caiu de rendimento na segunda atividade em Silverstone e ficou apenas na 11ª colocação com os tempos combinados das duas sessões.

Os pilotos da MotoGP fazem mais um treino livre no circuito inglês neste sábado, a partir das 6h10 (horário de Brasília). A definição do grid de largada está marcada para as 9h55. Já a corrida, no domingo, será disputada a partir das 9 horas.

Confira os tempos combinados das primeiras sessões de treinos livres para a etapa inglesa da MotoGP:

1º. Casey Stoner (AUS/Honda), 2min04s791

2º. Ben Spies (EUA/Yamaha), 2min04s825

3º. Álvaro Bautista (ESP/Gresini Honda), 2min04s995

4º. Nicky Hayden (EUA/Ducati), 2min05s353

5º. Stefan Bradl (ALE/LCR Honda), 2min05s391

6º. Andrea Dovizioso (ITA/Tech 3 Yamaha), 2min05s448

7º. Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha), 2min05s488

8º. Cal Crutchlow (ING/Tech 3 Yamaha), 2min05s574

9º. Dani Pedrosa (ESP/Honda), 2min05s886

10º. Héctor Barberá (ESP/Pramac Ducati), 2min06s084

11º. Valentino Rossi (ITA/Ducati), 2min07s125

12º. Randy de Puniet (FRA/Aspar), 2min07s893

13º. Michele Pirro (ITA/Gresini Honda), 2min08s535

14º. Mattia Pasini (ITA/Speed Master), 2min08s975

15º. Yonny Hernández (COL/Avintia), 2min09s078

16º. Aleix Espargaró (ESP/Aspar), 2min09s379

17º. James Ellison (ING/Paul Bird), 2min09s944

18º. Danilo Petrucci (ITA/Ioda), 2min11s325

19º. Colin Edwards (EUA/Forward), 2min11s600

20º. Iván Silva (ESP/Avintia), 2min12s737

21º. Karel Abraham (RCH/Ducati), sem tempo