Stoner lidera treinos livres da MotoGP na Austrália

Após liderar o primeiro treino livre com a marca de 1min30s374, Stoner também dominou a segunda atividade e foi o único piloto a registrar uma volta em menos de 1min30 ao marcar 1min29s999. Assim, o australiano superou os espanhóis Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo, que lutam pelo título mundial.

Stoner venceu as últimas cinco provas da MotoGP em Phillip Island, mas a etapa da Austrália é apenas a sua terceira após se recuperar de uma cirurgia no tornozelo direito, realizada após o piloto da Honda sofrer um grave acidente durante prova em Indianápolis.

"Eu estou melhorando todos os dias, mas hoje me ajudou com alguma confiança", disse Stoner. "Eu tenho que me mexer nesta pista muito menos do que no Japão e na Malásia (as corridas anteriores), então eu tive muito menos problemas com o tornozelo e a moto", explicou.

Companheiro de Stoner na Honda, Pedrosa terminou a sexta-feira na segunda colocação, com o tempo de 1min30s884. Já Lorenzo, da Yamaha, ficou em terceiro lugar nos treinos livres no circuito de Phillip Island ao marcar 1min31s005.

Lorenzo lidera o campeonato com 330 pontos, 23 a mais do que Pedrosa, quando restam duas corridas para o encerramento da temporada, o que lhe dá chances de conquistar o título na etapa da Austrália. A última prova do campeonato será disputada em Valência no dia 11 de novembro.

O piloto da Yamaha, porém, garante que não vai correr neste fim de semana pensando na possibilidade de ser campeão. "Seria ótimo e temos possibilidades, mas não estamos como loucos para conseguir isso aqui", disse. "A coisa mais importante é fazê-lo. Mais do que nunca precisamos realmente nos concentrar, focar e não cometer erros", completou.

Os três primeiros colocados foram seguidos nesta sexta-feira pelos pilotos da Tech3 Yamaha. O britânico Cal Crutchlow terminou na quarta colocação, à frente do italiano Andrea Dovizioso. Já o também italiano Valentino Rossi, da Ducati, ficou apenas em oitavo lugar.

O treino de classificação para a etapa australiana da MotoGP será disputada neste sábado, às 1h55 (horário de Brasília). A largada para a 17ª corrida da temporada 2012 está prevista para as 3 horas de domingo.