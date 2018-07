Stoner supera Lorenzo e vence nos EUA na MotoGP

Stoner triunfou depois de ter feito uma corrida de espera durante a maior parte do tempo, na qual se manteve firme na terceira posição e depois ultrapassou o seu companheiro de equipe, o espanhol Dani Pedrosa, na 17.ª volta. E, em seguida, quando faltavam seis giros para o final, ele deu o bote sobre Lorenzo. Pedrosa, por sua vez, terminou na terceira colocação neste domingo.

Foi a quinta vitória obtida pelo australiano neste ano, depois dos triunfos no Catar, na França, na Catalunha e na Inglaterra. Já Lorenzo, atual campeão, perdeu a chance de conquistar seu terceiro triunfo na temporada, após ter largado da pole em Laguna Seca.

Correndo em casa, o norte-americano Ben Spies fechou a prova deste domingo na quarta colocação, logo à frente do italiano Andrea Dovizioso, que viu seu compatriota Valentino Rossi fechar o grupo dos seis primeiros colocados. Com isso, Dovizioso chegou aos 148 pontos na terceira posição do campeonato, enquanto Rossi é o quarto, com 107, e Pedrosa figura em quinto, com 102.

A próxima etapa da MotoGP será disputada no dia 14 de agosto, na República Tcheca, que abrigará a 11.ª prova do Mundial de 2011.

Confira a classificação da etapa de Laguna Seca na MotoGP:

1) Casey Stoner (AUS/Honda), 32 voltas em 43min52s145

2) Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha), a 5s634

3) Dani Pedrosa (ESP/Honda), a 9s467

4) Ben Spies (EUA/Yamaha), a 20s562

5) Andrea Dovizioso (ITA/Honda), a 20s885

6) Valentino Rossi (ITA/Ducati), a 30s251

7) Nicky Hayden (EUA/Ducati), a 31s031

8) Colin Edwards (EUA/Tech 3 Yamaha), a 45s502

9) Hector Barbera (ESP/Aspar Ducati), a 51s549

10) Hiroshi Aoyama (JAP/Gresini Honda), a 1min08s850

11) Karel Abraham (TCH/Cardion Ducati), a 1min09s132

12) Loris Capirossi (ITA/Pramac Ducati), a 1 volta

13) Toni Elias (ESP/LCR Honda), a 1 volta

Não completaram a prova:

Álvaro Bautista (ESP/Rizla Suzuki)

Ben Bostrom (EUA/LCR Honda)

Marco Simoncelli (ITA/Gresini Honda)

Cal Crutchlow (ING/Yamaha Tech 3)