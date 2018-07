Stoner vence e Lorenzo antecipa título na Austrália

PHILLIP ISLAND - O espanhol Jorge Lorenzo se sagrou campeão da temporada 2012 da MotoGP, na madrugada deste domingo, ao chegar em segundo lugar na etapa da Austrália. A vitória ficou com o anfitrião Casey Stoner, que manteve o domínio diante de sua torcida, faltando apenas uma corrida para o fim do calendário e para sua aposentadoria. O inglês Cal Crutchlow completou o pódio.

Com o resultado, Lorenzo faturou seu segundo título na categoria e se igualou ao próprio Stoner, dono de outros dois troféus. Entre os pilotos que ainda estão na ativa, Lorenzo só é superado por Valentino Rossi, que soma 7 conquistas na categoria principal. O italiano será o companheiro de equipe do espanhol na Yamaha, em 2013.

O título da temporada 2012 foi decidido logo na segunda volta da etapa australiana. Único que poderia evitar a conquista de Lorenzo, o também espanhol Dani Pedrosa cometeu um erro, derrapou sozinho e deixou a corrida mais cedo quando era o líder isolado.

O decisivo abandono praticamente definiu o resultado da prova e da temporada. Lorenzo precisou apenas fazer uma corrida cautelosa para terminar entre os primeiros e ampliar a vantagem na classificação geral de forma a garantir o título, independentemente do resultado da última etapa, em Valência, no dia 11 de novembro.

Lorenzo chegou aos 350 pontos e não poderá mais ser alcançado por Pedrosa, que 307, na corrida final. Stoner, terceiro colocado no geral, soma 238 e perdeu as chances de brigar pelo título ao ficar afastado por três etapas por causa de uma cirurgia. Como prêmio de consolação, o australiano pôde comemorar com a torcida a sua sexta vitória consecutiva em casa.

Confira os primeiros colocados na etapa da Austrália:

1º - Casey Stoner (AUS/Honda), em 41min01s324

2º - Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha), a 9s223

3º - Cal Crutchlow (GBR/Yamaha), a 14s570

4º - Andrea Dovizioso (ITA/Yamaha), a 23s303

5º - Álvaro Bautista (ESP/Honda), a 23s432

6º - Stefan Bradl (ALE/Honda), a 23s467

7º - Valentino Rossi (ITA/Ducati), a 37s113

8º - Nicky Hayden (EUA/Ducati), a 38s387

9º - Karel Abraham (RCH/Ducati), a 52s613

10º - Aleix Espargaró (ESP/ART), a 1min00s299