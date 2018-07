Stoner vence em Assen e empata na ponta da MotoGP

A vitória deste sábado foi a terceira em 2012 de Stoner, que conseguiu encerrar uma sequência de três triunfos de Lorenzo. A prova em Assen foi dominada pelo australiano e pelo espanhol Dani Pedrosa, que são companheiros na Honda e travaram boa disputa pela primeira colocação.

Pedrosa ficou em segundo lugar na etapa holandesa da MotoGP, seguido pelo italiano Andrea Dovizioso, que garantiu a terceira colocação apenas na última volta ao ultrapassar o norte-americano Ben Spies, que venceu a prova em Assen no ano passado. O britânico Cal Crutchlow ficou na quinta colocação, enquanto o italiano Valentino Rossi terminou apenas em 13º lugar.

Pedrosa liderou mais de metade da corrida na Holanda, mas Stoner, que largou da pole position, o ultrapassou quando faltavam 10 voltas para o encerramento da prova e rapidamente se afastou para terminar em primeiro lugar, com uma vantagem de 4s965 para o piloto espanhol.

Lorenzo abandonou a corrida logo na primeira curva, quando o também espanhol Álvaro Bautista sofreu uma queda e atingiu a moto do compatriota, deixando Stoner com um fim de semana perfeito em Assen. Com esse resultado, Lorenzo e Stoner estão com 140 pontos na classificação, mas o espanhol está à frente por ter mais vitórias (4 a 3). Já Pedrosa ocupa a terceira colocação, com 121 pontos.

A próxima corrida da temporada 2012 da MotoGP será disputada no dia 8 de julho, no circuito Sachsenring, que receberá a etapa alemã - a oitava da temporada 2012 da categoria.

Confira o resultado final da etapa holandesa da MotoGP:

1º. Casey Stoner (AUS/Honda), 26 voltas em 41min19s855

2º. Dani Pedrosa (ESP/Honda), a 4s965

3º. Andrea Dovizioso (ITA/Tech 3 Yamaha), a 11s994

4º. Ben Spies (EUA/Yamaha), a 14s775

5º. Cal Crutchlow (GBR/Tech 3 Yamaha), a 22s074

6º. Nicky Hayden (EUA/Ducati), a 31s660

7º. Héctor Barberá (ESP/Pramac Ducati), a 59s107

8º. Randy de Puniet (FRA/Aspar), a 1min04s441

9º. Michele Pirro (ITA/Gresini Honda), a 1min06s980

10º. Mattia Pasini (ITA/Speed Master), a 1min25s087

11º. Danilo Petrucci (ITA/Ioda), a 1min32s103

12º. Iván Silva (ESP/Avintia), a 1min33s797

13º. Valentino Rossi (ITA/Ducati), a 1 volta

14º. James Ellison (ING/Paul Bird), a 1 volta

Abandonaram:

Aleix Espargaró (ESP/Aspar)

Colin Edwards (EUA/Forward)

Yonny Hernández (COL/Avintia)

Stefan Bradl (ALE/LCR Honda)

Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha)

Álvaro Bautista (ESP/Gresini Honda)

Não largou:

Karel Abraham (RCH/AB Ducati)