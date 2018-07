Stuttgart será sede do Mundial de Ginástica Artística de 2019

No último dia do Mundial de Ginástica Rítmica, que está sendo realizado em Stuttgart, a Federação Internacional de Ginástica (FIG) anunciou que a edição de 2019 do Mundial de Ginástica Artística, pré-olímpico, também será disputado naquela cidade alemã. Será a terceira vez que a competição acontecerá em Stuttgart.

"Depois do sucesso da edição de 2007, Stuttgart era a escolha óbvia. É uma cidade com uma alta qualidade de infraestruturas e que provou ser extremamente capaz de colocar em primeiro nível os eventos esportivos", explicou Bruno Grandi, o italiano que preside a FIG.

O Mundial de 2019 está programado para acontecer entre 4 e 13 de outubro de 2019. A próxima edição do torneio, entre 23 de outubro e 1.º de novembro próximos, será em Glasgow (Escócia). Daqui a dois anos, o torneio terá Montreal (Canadá) como sede. Em 2018 o Mundial será em Doha (Catar).