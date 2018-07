Suárez Navarro abandona na Rússia e sai da luta por vaga no Masters da WTA

Suárez Navarro perdia o duelo, válido pelas oitavas de final, por 6/4 e 3/0, em 1 hora e 8 minutos, quando abandonou a quadra. Assim, deixou a disputa em Moscou, enquanto Gavriolva enfrentará nas quartas de final a vencedora do duelo entre a russa Anastasia Pavlyuchenkova e a sérvia Jelena Jankovic.

Com a eliminação de Suárez Navarro, só a russa Svetlana Kuznetsova pode impedir a britânica Johanna Konta, que não entra em quadra nesta semana, de ficar com a oitava vaga no Masters da WTA, que será realizado em Cingapura. Para isso, porém, a número 9 do mundo precisa conquistar o título do Torneio de Moscou.

E Kuznetsova começou bem a busca por esse objetivo e também pelo bicampeonato do evento russo. Nesta quarta-feira, a tenista da casa superou a francesa Alize Cornet, 50ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, em 1 hora e 47 minutos.

As tenistas tiveram problemas no saque, tanto que cometeram 11 duplas-faltas, sendo seis de Cornet. E o duelo também teve dez quebras de serviço, sendo seis delas obtidas por Kuznetsova, que assim avançou às quartas de final em Moscou. A sua adversária nesta fase sairá do confronto entre a húngara Timea Babos e a francesa Kristina Mladenovic.

Também nesta quarta-feira, a ucraniana Elina Svitolina, número 15 do mundo, aplicou um duplo 6/2 na casaque Yulia Putintseva, a 34ª colocada no ranking. Sua próximo rival vai ser a croata Ana Konjuh, número 58 do mundo, que avançou por W.O. com a desistência da russa Anna Blinkova.