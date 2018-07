Suárez sofre lesão em treino do Barça e ficará fora dos próximos jogos do Uruguai

Pelo Barça, Suárez já estava de fora da final da Copa do Rei, que o time disputa no próximo sábado contra o Alavés, no Vicente Calderón, em Madri. O uruguaio cumpre suspensão depois de ter sido expulso no jogo de volta da semifinal contra o Atlético de Madrid. A decisão de sábado é a última possibilidade de título para o Barcelona nesta temporada europeia, na qual só ganhou a Supercopa da Espanha.

Com 37 gols em 51 jogos, Suárez foi um dos destaques do time catalão na temporada. No Campeonato Espanhol, com 29 gols, só marcou menos do que Messi, que fez 37. O uruguaio ainda balançou as redes por quatro vezes nesta edição da Copa do Rei, por mais três na Liga dos Campeões e por uma no duelo de ida das finais da Supercopa da Espanha, na qual o Barça levou a melhor sobre o Sevilla com vitórias por 2 a 0 e 3 a 0.

Pela seleção uruguaia, Suárez deve voltar a campo apenas pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018, no dia 31 de agosto, quando o Uruguai, atualmente na terceira posição, com 23 pontos, recebe a Argentina, atual quinta colocada, com 22. Em seguida, no dia 5 de setembro, os uruguaios irão encarar o Paraguai, fora de casa, também pelo qualificatório para o Mundial.