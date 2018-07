Sub-20: Marin negocia para ter Jorginho

SÃO PAULO - O próximo técnico da seleção brasileira sub-20 pode mesmo ser Jorginho. Sua contratação dependeria basicamente da liberação por parte do Bahia, clube que mantém o treinador sob contrato, mas o presidente da CBF, José Maria Marin, acredita que isso não será problema.

Marin quer Jorginho para o lugar de Emerson Ávila, que caiu em desgraça após a eliminação do Brasil na primeira fase do Sul-Americano que está sendo disputado na Argentina. Ávila dirigiu a equipe de maneira interina, mas o desempenho foi tão ruim que não deverá nem mesmo ser mantido no comando do time sub-15.

O dirigente prometeu "mudar tudo'' nas seleções de base após o fiasco da sub-20 no torneio continental. Uma das possibilidades é que o técnico da sub-20 também atue como coordenador do trabalho das equipes sub-17 e sub-15, como ocorria nos tempos de Ney Franco.

No domingo, Marin e Jorginho conversaram e o treinador mostrou-se interessado em assumir a seleção sub-20. Ontem, porém, após o treino do Bahia, negou já ter se acertado com a CBF. "Tive apenas uma conversa com Marin. Não foi feito convite. Se for, vou conversar com o Bahia para definir meu futuro'', disse.

Marin, no entanto, se mostra entusiasmado e ficou de procurar o presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho, para obter a liberação de Jorginho.

Recebendo o sinal verde, Marin pretende anunciar Jorginho em seguida. Ontem, especulou-se que a oficialização da contratação poderia ocorrer ainda hoje. Mas essa hipótese é considerada remota na CBF.

Ávila reage. Duramente criticado, Emerson Ávila reagiu ontem. Ao portal Terra, creditou o fracasso da equipe sub-20 à falta de planejamento da CBF, que não definiu a tempo um substituto para Ney Franco. Disse que assumiu interinamente e só uma semana antes da convocação foi informado de que iria comandar o time no Sul-Americano, o que o impediu de elaborar melhor a lista dos convocados.

Ávila também afirmou que a atual geração de jogadores sub-20 não é grande coisa.