Substituto de Kaká, Júlio Baptista se diz pronto para desafio

ENVIADO ESPECIAL

JOHANNESBURGO

Júlio Baptista está de casamento marcado para julho, com uma espanhola conhecida nos seus anos de Madri. Quer casar campeão do mundo. Sabe que ter chegado à África do Sul foi uma vitória pessoal contra a desconfiança que sempre pairou sobre seu trabalho na seleção.

Poucos defendiam sua convocação. Mas Dunga sempre esteve com ele, uma gratidão talvez pelos serviços prestados na Copa América de 2007, quando o treinador mais precisou de elenco. Era para Júlio Baptista ter disputado o Mundial anterior, na Alemanha, quatro anos atrás. Sempre participou do grupo de Parreira, mesmo sem jogar.

Ocorre que apareceram outros concorrentes e Júlio Baptista amargou maus momentos após sua transferência para o Real Madrid. Caiu de produção e viu o que seria sua primeira Copa se perder na opção do técnico por atletas mais completos. "Foi difícil aceitar porque estava sempre no grupo, mesmo não jogando. Fiquei no Brasil, torci como todo brasileiro, mas com muita tristeza por não estar lá."

De lá para cá, o próprio Júlio diz que sua participação nas partidas começou a ser mais efetiva e isso deu a ele confiança para sonhar de novo. Aí veio a desconfiança do torcedor. Só que, desta vez, o jogador da Roma já tinha caído nas graças de Dunga, a quem chama de professor.

"É claro que fico chateado por sentir a falta de confiança de alguns no meu trabalho. Mas isso é normal. O importante é que tenho a confiança do "professor". Outros vieram para a minha posição e não conseguiram fazer bons trabalhos. E hoje estou tranquilo (sobre as críticas)."

Júlio Baptista é reserva imediato de Kaká. Se o craque da seleção brasileira for mal, ele é que terá de carregar e tocar o piano ao mesmo tempo. Está pronto para isso, garante. "O atleta tem de estar preparado. Todos aqui na seleção são importantes, jogando ou não." Sua versatilidade de atuar mais adiantado e também recuado se for preciso o faz crer ser ainda mais útil para o esquema de Dunga.

Recompor o setor de marcação será a tônica do Brasil na África do Sul. E nesse vaivém o fôlego de Júlio é imbatível. Ele se apega também ao fato de a maioria dos jogadores do time ser capaz de fazer mais de uma função em campo. Talvez seja esta a única chance de escrever seu nome na história do futebol como campeão mundial. E assim casar bem mais feliz.