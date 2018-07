Suécia fica com bronze na Copa do Mundo de futebol feminino

SINSHEIM - A Suécia confirmou o favoritismo e conquistou neste sábado, 16, a medalha de bronze no Mundial de Futebol Feminino. Na disputa do terceiro lugar, realizada na cidade de Sinsheim, na Alemanha, a seleção sueca derrotou a França por 2 a 1.

Uma das potências do futebol feminino - já foi vice-campeã mundial em 2003 -, a Suécia abriu o placar com o gol de Schelin aos 29 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, a França empatou com Thomis aos 11. Mas as suecas chegaram à vitória aos 37, quando Hammarstrom marcou e garantiu a medalha de bronze.

A grande final do campeonato acontece apenas neste domingo, a partir das 15h45 (horário de Brasília), em Frankfurt. Donos de dois títulos mundiais, os Estados Unidos enfrentam o Japão, que disputa a decisão pela primeira vez.