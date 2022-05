Sueco bate recorde mundial de maior descida em trilho de esqui, com 154,49 metros; veja vídeo

Jesper Tjäder, esquiador sueco, quebrou o recorde mundial da maior descida de esqui. Se equilibrando sobre uma barra ao longo de 154,49 metros. O vídeo, comprovando o feito do atleta e o confirmando no Livro dos Recordes, foi publicado nesta terça-feira, mas o feito já havia sido realizado no último dia 9 de maio.

Tjäder precisou de 127 tentativas, no seu resort pessoal em Åre, Suécia, para conquistar o recorde. O registro foi feito pelo canal da Red Bull no Youtube e publicado nesta terça-feira, com todos os detalhes.

O recorde anterior, que durava seis anos, pertencia a Tom Wallisch. Em 2016, o esquiador americano havia a marca de 129,2 metros, superada por Tjäder neste ano. Para atingir a nova marca, o sueco chegou aos trilhos com uma velocidade superior a 77km/h.

"Ser o detentor oficial do recorde é muito legal. Eu sonho com isso desde criança. Esse trilho foi um desafio difícil, e meu palpite era que levaria cerca de 525 tentativas, mas foi muito mais fácil do que eu esperava", brincou Tjäder.

Além de recordista mundial, o sueco também participou das últimas três edições dos Jogos Olímpicos de Inverno (2014, 2018 e 2022), e conquistou a medalha de bronze no slopestyle em Pequim neste ano.