Sul-africano pode perder patrocinadores após tragédia

A prisão de Oscar Pistorius repercutiu negativamente. Ontem mesmo, a TV a cabo sul-africana M-Net retirou do ar anúncios com o atleta. Entre seus contratos de patrocínio estão um com a Nike de US$ 2 milhões (R$ 4 milhões). O sul-africano também possui acordos com as marcas de óculos Oakley, de perfume Thierry Mugler e de telecomunicações BT Group, entre outros.

A Ossur, empresa que faz próteses para Pistorius correr, lançou um comunicado: "Enquanto aguardamos o resultado da investigação policial, os nossos pensamentos estão com todas as partes afetadas durante este momento difícil".

A Nike limitou-se a anunciar o seu "profundo pesar e condolências a todas as famílias envolvidas neste incidente trágico''.