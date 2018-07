Sul-coreano campeão olímpico na natação é pego no doping

Um dos maiores ídolos do esporte da Coreia do Sul, o nadador Park Tae-Hwan foi flagrado em exame antidoping realizado pela Agência Mundial Antidoping (Wada) em data não revelada. O anúncio do doping foi feito pela Team GMP, agência que cuida da carreira do atleta de 25 anos.

A empresa culpa um quiropata sul-coreano, que teria realizado um tratamento em Tae-Hwan com uma substância proibida no Código Mundial Antidoping. "Com um atleta de alto nível, Park Tae-Hwan tem sido extremamente cuidadoso com o que ele toma. Ele nunca ingeriu medicamentos proibidos e por isso nunca falhou em exames. Park está mais chocado com esse resultado do que qualquer outro", alegou a agência, em nota.

De acordo com ela, o nadador passou por um tratamento quiroprático em um hospital local da Coreia do Sul, dois meses antes dos Jogos Asiáticos (em julho de 2014, portanto) e teria recebido ali uma injeção com o medicamento proibido.