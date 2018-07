Sun Yang bate recorde no último dia do Mundial de Xangai

Com braçadas longas e incentivo da plateia, Sun levou a uma vibrante final nos últimos 100 metros e quebrou o recorde mundial dos 1.500 metros livres, que pertencia a Grant Hackett. O chinês completou a prova em 14 minutos e 34,14 segundos --foi apenas o segundo recorde batido em Xangai.

Lochte conquistou sua quinta medalha de ouro no campeonato ao vencer a prova de 400 metros medley individual masculino. Ele já havia vencido os títulos de 200 medley individual, 200 livre, 200 costas e revezamento 4x200 livre.

O americano de 26 anos foi eleito o melhor nadador do campeonato por seu desempenho, que incluiu o outro recorde batido nos 200 metros medley individual.

Seu compatriota Michael Phelps, no entanto, teve um campeonato sem brilho, apesar de ter conquistado quatro medalhas de ouro.

O maior campeão olímpico de todos os tempos venceu os títulos de 100 e 200 metros borboleta e levou o ouro no revezamento 4x200 livre e no revezamento 4x100 medley.

Ele também conquistou duas medalhas de prata, chegando atrás de Lochte no 200 livre e no 200 medley individual, e uma de bronze no revezamento 4x100.

Phelps, de 26 anos, admitiu que não se comprometeu totalmente com seu regime de treinos depois das vitórias em Pequim, quando ele conquistou oito medalhas de ouro, um feito inédito. Phelps afirmou que usou Xangai como um teste para ver como se saía a 12 meses de sua última Olimpíada, em Londres.

O fato de que ele foi capaz de se manter tão próximo de Lochte em vários eventos, e conseguir resultados bastante positivos sugere que ele e seu treinador, Bob Bowman, possuem uma base mais do que adequada com a qual trabalhar. O programa de treinos para Londres também é mais desafiador com o surgimento de Lochte como um oponente maduro e inteligente.

"O maior fato (desse evento) foi realmente entrar nadar mais rápido do que eu nadei no ano passado", disse Phelps. "Com as preparações que fiz, estou razoavelmente satisfeito."

"Tudo o que aconteceu aqui servirá de motivação para o ano que vem. Temos 12 meses para preparar para Londres e é isso que vou fazer."

(Por Greg Stutchbury)