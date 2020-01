Super Bowl 2020: onde assistir, horário, local, show e mais informações

Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers fazem neste domingo, 2 de fevereiro, em Miami, a 54ª edição do Super Bowl, a final da NFL (liga de futebol americano dos Estados Unidos). O pontapé inicial para a partida está marcado para 20h30, no moderno Hard Rock Stadium, casa do Miami Dolphins. A partida terá transmissão exclusiva da ESPN no Brasil.

LEIA TAMBÉM > Veja dicas de bares e pubs para assistir ao Super Bowl no domingo

A equipe de San Francisco ganhou o campeonato cinco vezes (só Pittsburgh Steelers e New England Patriots, com seis, têm mais títulos do que os 49ers), mas vive uma seca desde 1995. Para acabar com o jejum, a equipe aposta no quarterback Jimmy Garoppolo e no forte defensivo, comandado por Nick Bosa e Richard Sherman.

Já os Chiefs estão na "fila" há muito mais tempo, pois sua única conquista ocorreu em 1970. O grande responsável por recolocar a franquia no Super Bowl é o quarterback Patrick Mahomes, eleito o melhor jogador da NFL em 2018. O poderoso ataque do time ainda conta com Tyreek Hill e Travis Kelce.

O aguardado show do intervalo da partida ficará por conta das cantoras Jennifer Lopez e Shakira. Nos últimos anos, se apresentaram no badalado evento nomes como Madona, Lady Gaga, Katy Perry, Beyoncé, Maroon 5, Justin Timberlake e Bruno Mars.

Onde vai ser o Super Bowl 2020?

O Super Bowl LIV será realizado em Miami, no moderno Hard Rock Stadium, casa do Miami Dolphins, localizado em Miami Gardens, Flórida.

Que horas é o Super Bowl?

O chute inicial está marcado para às 20h30 (horário de Brasília) de domingo, dia 2 de fevereiro.

Onde assistir o Super Bowl?

A ESPN, emissora oficial da NFL no Brasil, fará a transmissão da grande final do futebol americano dos EUA na TV. Também é possível acompanhar a partida na internet pelo WatchESPN. O público brasileiro também tem os cinemas como opção para assistir ao duelo. A relação de salas e cidades pode ser vista aqui.

Que times vão jogar?

Kansas City Chiefs (vencedor da Conferência Americana) e San Francisco 49ers (vencedor da Conferência Nacional) disputam o título do Super Bowl LIV

Qual é o show do intervalo?

As cantoras Jennifer Lopez e Shakira vão dividir o palco durante os 30 minutos do show do intervalo do Super Bowl. Já a americana Demi Lovato será a responsável por cantar hino nacional dos Estados Unidos antes do jogo.

Quem é o maior campeão do Super Bowl?

São duas as equipes que lideram a lista dos maiores campeões da história do Super Bowl: New England Patriots (2001, 2003, 2004, 2014, 2016, 2018) e Pittsburgh Steelers (1974, 1975, 1978, 1979, 2005, 2008).

Por que o nome Super Bowl?

A liga de futebol americano dos Estados Unidos está em sua 100ª edição. Ela começou com a NFL, em 1920. Em 1960, um grupo de empresários criou a AFL para concorrer no mercado. Em 1966, as duas ligas começaram a promover um jogo entre seus campeões para saber qual era o melhor time da modalidade nos EUA. Essa competição começou com o nome de “Campeonato Mundial AFL-NFL”. A partida acabou sendo rebatizada para Super Bowl após sugestão de Lamar Hunt, presidente da AFL e do Kansas City Chiefs. O nome foi inspirado em um brinquedo de seus filhos chamado Super Ball.

Quem venceu o Super Bowl 2019

Vencedor do Super Bowl LIII, o New England Patriots, comandado por Tom Brady, marido da modelo brasileira Gisele Bündchen, acabou eliminado pelo Tennessee Titans nas semifinais da Conferência Americana (AFC).