Super Bowl 53: Patriots x Rams: onde assistir e horário da decisão da NFL

New England Patriots x Los Angeles Rams decidem o Super Bowl 53, final do futebol americano, neste domingo, no moderno Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. A partida começa às 21h30 (horário de Brasília) e a banda Maroon 5 será a atração principal do Show do Intervalo e terá como convidados os rappers Travis Scott e Big Boi. A lenda do soul Gladys Knight ficará responsável por cantar o hino nacional.

Dentro de campo, o confronto marca uma disputa de gerações. Desde que a parceria entre Tom Brady (41 anos) e Bill Belichick (66 anos) começou na NFL, no longínquo ano de 2000, o New England Patriots é presença quase certa no Super Bowl. Com esta edição, são nove participações e cinco títulos conquistados.

Para enfrentar a maior parceria da história da liga, os Rams apostam no quarterback Jared Goff (24 anos) e no técnico Sean McVay, de apenas 33 anos. Para se ter ideia da diferencia de idade e experiência, Tom Brady, conhecido no Brasil por ser marido da modelo Gisele Bündchen, é o atleta de sua posição mais velho em uma decisão e já havia conquistado seu primeiro título (em 2002) quando o comandante rival, aclamado pela critica norte-americana por conta de seu estilo ofensivo e de jogadas dinâmicas, se formou no Ensino Médio, em 2004. Já a diferença de 17 anos que separa Brady e Goff é a maior já registrada na história da final.

Antes do confronto, o defensor dos Rams Nickell Robey-Coleman aproveitou para alfinetar a idade de Tom Brady. "A idade cobrou seu preço. Ele ainda estar atuando, é um grande elogio para ele. Mas ele definitivamente não é o mesmo quarterback que era", disse ao jornal Bleacher Report.

Destaques das equipes

Los Angeles Rams

Jared Goff (Quarterback)

Todd Gurley (Running back)

Brandin Cooks (Wide receiver)

Aaron Donald (Defensive tackle)

Ndamukong Suh (Nose tackle)

Técnico: Sean McVay

New England Patriots

Tom Brady (Quarterback)

James White (Running back)

Rob Gronkowski (Tight end)

Trey Flowers (Defensive end)

Stephon Gilmore (Cornerback)

Técnico: Bill Belichick

Showtime (Show do Intervalo)

A banda Maroon 5, liderada por Adam Levine, será a atração principal do Show do Intervalo.

Onde assistir ao Super Bowl 53?

A ESPN e o WatchESPN transmitem New England Patriots x Los Angeles Rams no dia 3 de fevereiro, com pré-jogo às 19h30 e a partida às 21h (horários de Brasília).

Nos cinemas

Mais de 110 salas espalhadas por todas as regiões do Brasil irão exibir o evento que contará com narração exclusiva comandada por Rômulo Mendonça e comentários de Paulo Mancha. Confira as salas participantes aqui.