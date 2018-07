Superada crise na gestão, cronograma está em dia A Arena Pantanal superou os problemas de gestão, com troca até de empresa que conduzia a obra, e, com 80,26% dos trabalhos realizados, de acordo com o último levantamento, consegue cumprir o cronograma - a entrega foi adiada de outubro para dezembro. Atualmente, 1.485 operários tocam as obras. Nesta semana, a estrutura metálica que cobrirá as arquibancadas começou a ser colocada. Do lado externo, teve início a pavimentação dos acessos. O estacionamento começa a ganhar forma.