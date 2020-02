Superbowl é só uma das atrações dos fanáticos pelo futebol americano no Hard Rock Stadium

Assistir ao duelo entre San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs, pelo Super Bowl, é apenas uma das atrações que os 65 mil espectadores podem desfrutar no Hard Rock Stadium, em Miami.

Seis horas antes de o jogo começar, milhares de pessoas já se posicionam ao redor do estádio do Miami Dolphins. São famílias inteiras e grupos de amigos, que se deslocam de todas as partes dos Estados Unidos, e muitos de outros países. Várias atividades são programadas para diversão e entretenimento dos fanáticos pelo futebol americano.

Uma das atrações são as tendas com os canais de televisão, que fazem programas repletos de convidados (ex-jogadores e celebridades). As duas torcidas se posicionam à frente das câmeras e praticamente participam do evento, ao apoiar os comentários favoráveis à sua equipe.

As crianças são o principal alvo. Vários são os brinquedos, com ligação ao jogo e aos times, que ajudam a aumentar o amor pelo esporte e o desejo de se tornar um jogador e se possível chegar a atuar em um Superbowl.

Robert Ortega, que estava com a mulher, três filhos e os pais, acompanhou o último Super Bowl, em Miami, 2010. "Meu pai me trouxe e agora trago meus filhos. Tornou-se uma tradição em nossa família. Trata-se de um evento que reúne a família todos os anos. Chegamos ao meio dia e vamos ficar quase dez horas com eventos. É muito legal", disse o dono de uma loja de carros.