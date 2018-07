SuperBowl XLIX quebra recorde de audiência no Facebook

O SuperBowl XLIX, vencido de forma dramática pelo New England Patriots sobre o Seattle Seahawks neste domingo, alcançou a marca de 65 milhões de pessoas comentando a partida no Facebook, um recorde desde que a audiência na rede social vem sendo contabilizada. No ano passado, 50 milhões de pessoas únicas comentaram o evento.

Foram 265 milhões de interações (entre posts, comentários e curtidas), o que também gerou o maior nível de conversa que o Facebook já monitorou em todas as edições do SuperBowl. A equipe de dados da empresa nalisou o volume global de interação durante o jogo, detalhando os principais momentos sociais, de demografia, por estados e até mesmo os jogadores mais citados.

Por exemplo, o momento em que a partida foi mais comentada foram os instantes finais, durante a interceptação decisiva de Malcom Butler que deu o título aos Patriots. Tom Brady, que na noite desta segunda igualou seu ídolo de infância, Joe Montana, com quatro títulos de SuperBowl, foi o jogador mais citado na rede social.

O time de New England bateu o Seattle Seahawks por 28 a 24, após uma virada no último quarto. Com a conquista, os Patriots chegaram ao quarto título da história da franquia nos últimos 14 anos. Como se não bastasse, Tom Brady chegou a marca de quarterback que mais acertou passes para touchdowns em SuperBowls, com 13 assistências no total.

MOMENTOS MAIS COMENTADOS

1. New England Patriots ganha o Super Bowl XLIX (1,36 milhão de pessoas por minuto)

2. Os fogos de artifício na apresentação da Katy Perry no intervalo (1,02 milhão de pessoas por minuto)

3. O passe de Russell Wilson para o TD de Doug Baldwin, que deu a liderança para o Seattle de 24 a 14 no terceiro quarto (701.000 pessoas por minuto)

4. A intercepção decisiva de Malcolm Butler na linha do gol a menos de 30 segundos restantes (676.000 pessoas por minuto)

5. A recepção do Jermaine Kearse no final do quarto quarto para fechar o dramático final (656.000 pessoas por minuto)

PAÍSES MAIS ATIVOS

1. Estados Unidos

2. Canadá

3. México

4. Austrália

5. Irlanda

JOGADORES MAIS MENCIONADOS

1. Tom Brady

2. Marshawn Lynch

3. Russell Wilson

4. Rob Gronkowski

5. Malcolm Butler