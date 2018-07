Superclássico pode desfalcar equipe contra o Santos O Corinthians volta hoje aos treinos sem quatro jogadores: Ralf, Paulinho, Fábio Santos (na seleção brasileira) e Martínez (com a seleção argentina). O quarteto só se reapresentará na quinta-feira, quando passará por uma avaliação física para saber se tem condições de enfrentar o Santos, sábado, às 19h30, no Pacaembu. Segundo Tite, os atletas que participarão do Superclássico das Américas não têm presença garantida no jogo contra o Santos porque a CBF resolveu antecipar o confronto de domingo para sábado, o que diminuiu o tempo de recuperação dos jogadores.