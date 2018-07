Superclássico vira drama para a CBF O jogo entre Brasil e Argentina, válido pela decisão do Superclássico das Américas, virou um drama, já que a CBF teme uma crise com os clubes brasileiros. Na quinta-feira, a Conmebol confirmou a realização do segundo jogo em Buenos Aires, no dia 21 de novembro, mas o diretor de seleções, Andrés Sanchez, declarou não ter recebido qualquer informação oficial e nem sequer ter participado da escolha da data.