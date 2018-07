Superliga feminina tem quatro jogos na 1ª rodada A Superliga feminina começa hoje, com quatro partidas. A competição reunirá nada menos do que 17 campeãs olímpicas. Como ocorre há várias temporadas, Osasco e Unilever são favoritos destacados para chegar à final. A equipe paulista, atual detentora do título, reúne três bicampeãs olímpicas (Jaqueline, Thaisa e Sheilla). A Unilever tem apenas duas jogadoras campeãs olímpicas em Londres, Natalia e Fabi. Jogos de hoje: Sesi x Pinheiros (18h); Praia Clube de Uberlândia x São Bernardo (19h30), Unilever x São Caetano (19h30) e Sollys/Osasco x Vôlei Amil (21h, com SporTV).