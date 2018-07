Gabriel Medina retoma Mundial de Surfe sonhando com o bi

Gabriel Medina e os 'Brazilian Storm' começam novo desafio nesta quarta-feira pelo Campeonato Mundial de Surfe, desta vez na praia de Trestles, nos Estados Unidos, onde o campeão já está desde o fim da última etapa do circuito de 2015, no Taiti. A expectativa é grande para o bi do surfista brasileiro. Ocorre que Medina deu uma desconcentrada depois da conquista do ano passado e agora rema para melhorar sua posição no ranking. Até essa 8ª etapa, Gabriel Medina ocupa apenas a 10ª colocação entre os melhores do mundo.

No Taiti, Medina ficou em segundo lugar na classificação geral, e isso o motivou bastante. Daí a esperança de seu estafe para uma reação nos Estados Unidos. A importância da disputa em Trestles também diz respeito à definição do Mundial. Depois dos EUA, os surfistas vão para as três últimas etapas do campeonato, França, Portugual e Havaí, onde tudo se decide. Os competidores já conhecem seus rivais em Trestles.

Veja a formação das baterias da primeira fase:

Kelly Slater (EUA) x Jadson André (BRA) x Glenn Hall (IRL)

Filipe Toledo (BRA) x Adrian Buchan (AUS) x Dusty Payne (HAV)

Julian Wilson (AUS) x Sebastian Zietz (HAV) x Brett Simpson (EUA)

Owen Wright (AUS) x Keanu Asing (HAV) x Tomas Hermes (BRA)

Mick Fanning (AUS) x Jordy Smith (AFS) x Hiroto Ohara (JAP)

Adriano de Souza (BRA) x Adam Melling (AUS) x Ian Crane (EUA)

Jeremy Flores (FRA) x Joel Parkinson (AUS) x Kolohe Andino (EUA)

Josh Kerr (AUS) x Matt Wilkinson (AUS) x Ricardo Christie (NZL)

Italo Ferreira (BRA) x John John Florence (HAV) x Freddy Patacchia (HAV)

Gabriel Medina (BRA) x Bede Durbidge (AUS) x C.J. Hobgood (EUA)

Nat Young (EUA) x Kai Otton (AUS) x Miguel Pupo (BRA)

Taj Burrow (AUS) x Wiggolly Dantas (BRA) x Michel Bourez (TAI)

Após Trestles, o calendário leva os competidores para Landes, na França, entre 6 e 17 de outubro, Peniche, em Portugal, entre 20 e 31 de outubro, e Pipeline, no Havaí, de 8 a 20 de dezembro, onde no ano passado Medina superou os concorrentes e se sagrou campeão pela primeira vez.

NOVIDADE

O time brasileiro terá um novo representante nesta oitava etapa da temporada. Trata-se do catarinense Tomas Hermes, segundo reserva do Tour, que ocupará a vaga do australiano Matt Banting, que machucou o joelho esquerdo e não poderá competir nos Estados Unidos. Essa vaga foi oferecida ao argentino naturalizado brasileiro Alejo Muniz, primeiro reserva no circuito, mas como ele não tinha o visto americano, acabou deixando a oportunidade passar. Hermes pegou o lugar para se unir aos sete brasileiros com vaga fixa no circuito. Hermes é 41º no ranking.