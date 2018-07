Corinthians parabeniza Mineirinho pelo título mundial de surfe

O Corinthians aproveitou o título mundial de surfe de Adriano de Souza, o Mineirinho, para festejar nas redes sociais. O clube paulista colocou em seu site a frase "Corinthians Storm", numa alusão ao Brazilian Storm, apelido que essa geração nacional de ótimos surfistas ganhou após conquistar fama internacional.

Mineirinho é corintiano fanático e já foi, inclusive, atleta patrocinado pelo clube em 2012. Na campanha do título no Havaí, ele ganhou de presente uma camisa autografada pelos jogadores com seu nome nas costas e o número 13, que é a numeração fixa que ele utiliza nas competições da Liga Mundial de Surfe (WSL, da sigla em inglês).

O Corinthians também festejou porque o campeão do ano passado, Gabriel Medina, também é torcedor do time do Parque São Jorge. Quando Medina venceu em 2014, o Timão também fez a festa: "O melhor do mundo é corintiano". Além de sempre falar do Corinthians, Mineirinho subiu ao palanque para ganhar seu troféu de campeão com sua prancha e os dizeres em inglês "aqui é favela".