Italo Ferreira termina em 5º lugar na etapa de Margaret River do Mundial de surfe

O brasileiro Italo Ferreira terminou em quinto lugar a etapa de Margaret River do Circuito Mundial de surfe, na Austrália. O atual campeão olímpico caiu nas quartas de final, nesta quarta-feira, para o sul-africano Matthew McGillivray por 15,87 a 14,67.

O título da quinta etapa do Mundial ficou para o australiano Jack Robinson, que bateu o havaiano John John Florence na final por 16,24 a 15,60. Este resultado impediu que Florence superasse Filipe Toledo na liderança do ranking mundial. O brasileiro soma 24.440 pontos, contra 23.375 do havaiano. Único brasileiro presente nas quartas de final em Margaret River, Italo é o quinto do mundo, com 18.895.

Quatro brasileiros caíram nas oitavas de final. Filipe Toledo, que buscava o bicampeonato em Margaret River, perdeu para o americano Nat Young por apenas três décimos: 15,66 a 15,63. Caio Ibelli não superou o australiano Ethan Ewing (16,43 a 14,03) e Samuel Pupo foi outro surfista nacional a ser batido por Matthew McGillivray (14,50 a 10,74). O sul-africano Jordy Smith eliminou Jadson André por 13,24 a 12,26.

O dia ainda contou com uma dobradinha australiana. No feminino, o título ficou com a surfista Isabella Nichols, ao derrotar a havaiana Gabriela Bryan. A brasileira Tatiana Weston-Webb caiu nas oitavas.

Com os resultados em Margaret River, ficaram definidos os 22 representantes do masculino e as dez no feminino que continuam com chance de título mundial. Serão mais cinco etapas até o Taiti, quando serão conhecidos os cinco melhores classificados no masculino e feminino. Eles vão para a disputa da WSL Finals, em Trestles, nos EUA, quando serão definidos os campeões mundiais deste ano.