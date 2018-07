Surfista australiano é ferido em novo ataque de tubarão

Um surfista da Austrália que praticava o esporte em uma praia no leste do país ficou ferido nesta sexta-feira ao ser atacado por um tubarão, o qual repeliu a socos, informou a imprensa local. Craig Ison, de 52 anos, sofreu ferimentos na perna e na mão no ataque neste começo da manhã aparentemente de um grande tubarão branco no noroeste do estado de Nova Gales do Sul, segundo o jornal Sydney Morning Herald.

O surfista conseguiu espantar o tubarão e retornou à margem, onde lhe aplicaram um torniquete antes de ser levado a um hospital na cidade de Lismore, onde está em estado grave mas estável, segundo fontes da Polícia. Geoff Hill, um amigo da vítima que também estava na água a cerca de 20 metros no momento do ataque, afirmou que começou a remar para ajudar Ison quando este conseguiu subir na pranchar e começou a se movimentar rumo à margem.

Hill disse que foi uma situação parecida à de Mick Fanning, o campeão de surfe australiano que também repeliu o ataque de um tubarão na África do Sul, do qual saiu ileso, há duas semanas.Um biólogo do Departamento do Setor Primário disse que as marcas na prancha de Ison indicam que se tratava de um grande tubarão branco.

Nos últimos dias, pelo menos três tubarões de até quatro ou cinco metros foram avistados em Evans Head, praia onde ocorreu o ataque, e em outros lugares próximos. Após o incidente, as autoridades ordenaram o fechamento de Evans Head e de outras praias vizinhas até o sábado.