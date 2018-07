Surfista brasileiro cego vira celebridade no Havaí antes de Mundial

O brasileiro Derek Rabelo está longe de ser um surfista de alto nível. Mas sua história de superação está chamando a atenção do meio esportivo e no último domingo, no Havaí, ele participou de uma exibição do filme que conta sua história. O rapaz nasceu cego, mas mesmo diante de todas as dificuldades, decidiu pegar ondas e realizar um sonho: entrar em um tubo na praia de Pipeline.

A produção "Beyond Sight" conta as aventuras do rapaz, que vem de família humilde e teve seu nome dado em homenagem ao famoso surfista havaiano Derek Ho. "Estou muito feliz com o carinho das pessoas aqui no Havaí", disse ao Estado o rapaz, que na segunda-feira aproveitou para entrar no mar em Pipeline.

O filme tem a participação de nomes consagrados da modalidade, como Laird Hamilton, Mike Stewart, Joel Parkinson, Adriano de Souza, Damien Hobgood, Carlos Burle e o 11 vezes campeão mundial Kelly Slater, que fez questão de participar de uma sessão de surfe com Derek e até colocou uma venda nos olhos para pegar uma onda e ter a sensação de como é surfar sem poder enxergar.

Sem poder enxergar, Derek se guia pelo som do mar e pela ajuda dos companheiros. As dificuldades são enormes e ele teve alguns ilustres professores, como Fabio Castor, o Maru, e Magno Passos, especialista em bodyboard. "Eu acho que servi de inspiração para muita gente e o céu é o limite. Não sei até onde posso chegar", afirmou Derek.

No Havaí, ele caminha pela praia com sua guia tocando na areia, e a outra mão carrega uma prancha. Sua história tem rodado o mundo e emocionado muita gente, tanto que o produtor Bryan Jennings já prepara uma outra produção que terá Derek como personagem. "Vamos fazer um filme com três pessoas que montam touros e três surfistas, mostrando como é cada um dos esportes. O Derek acabou de subir em um touro", conta.

ASSISTA AO TRAILER