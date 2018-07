Surfista brasileiro está em coma após acidente no Havaí. Veja o resgate

O surfista brasileiro Eduardo Bassetto sofreu um grave acidente durante uma sessão de ondas gigantes na praia de Makaha, no Havaí, na última sexta-feira, e está em estado grave no Queens Hospital, em Kahuku.

De acordo com o amigo de Eduardo, que participava da prova e relatou o episódio nas redes sociais, ele foi atingido pela prancha de um havaiano que descia uma onda e não conseguiu desviar do brasileiro.

Com o choque, Bassetto desmaio e ficou debaixo d’água. Um vídeo publicado na internet mostra o resgate feitos por salva-vidas equipados com um jet ski. Segundo informações dos sites Waves e Hardcore, o brasileiro precisou receber massagem cardiopulmonar para ressuscitação. Eduardo só teria sido reanimado dentro do veículo.

Ainda de acordo com o amigo, o surfista está em coma induzido em virtude do inchaço do cérebro. Como Eduardo ainda está sedado, os médicos não sabem avaliar se o acidente deixará sequelas. Sua família foi informada do acidente e se encaminhou para o hospital para acompanhar o processo de recuperação.