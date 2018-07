Surfista brasileiro supera Kelly Slater e ganha título

Com apenas 20 anos, o potiguar Jadson André está em sua segunda temporada como surfista profissional, mas é a primeira em que disputa a divisão de elite. Mesmo assim, surpreendeu na etapa brasileira, a terceira do calendário. "Realizei meu sonho. Foi por isso que trabalhei toda minha vida", afirmou o campeão, após ser carregado pelos torcedores na praia.

Para chegar ao título, Jadson André venceu três baterias nesta quinta-feira. Abriu o dia com vitória sobre Michel Bourez, do Taiti. Depois, passou pelo norte-americano Dane Reynolds nas semifinais. E na grande final da etapa, ele superou Kelly Slater, que é o recordista de títulos mundiais, com nove conquistas. Assim, entrou para história do surfe brasileiro.

Apesar da derrota na final, Kelly Slater assumiu a liderança do ranking mundial. Enquanto isso, Jadson Sodré saiu do 13º para o quarto lugar na lista dos melhores da temporada. A próxima etapa do ASP World Tour acontecerá apenas a partir do dia 15 de julho, em Jeffreys Bay, na África do Sul.