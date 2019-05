Surfista campeão do mundo em 2000, Sunny Garcia é internado em hospital em Seattle

O surfista havaiano Sunny Garcia, de 49 anos, está internado em estado grave em um hospital em Seatlle, nos Estados Unidos. Não há detalhes do motivo de sua internação às pressas, mas a assessoria da Liga Mundial de Surfe confirmou em nota a hospitalização do veterano surfista, que não compete mais entre os profissionais.

Sunny foi campeão do mundo em 2000. Ele é um dos atletas mais conhecidos e queridos da modalidade. Na noite desta segunda-feira, boatos surgiram de que o havaiano teria morrido, então a Liga chegou precisou desmentir a informação. A imprensa especializada dos EUA confirmou que seu estado de saúde não é bom.

O portal Costal Watch divulgou que Sunny foi encontrado desacordado em sua casa. Em 2014, ano em que Gabriel Medina foi campeão pela primeira vez do circuito profissional, Sunny anunciou que sofria de depressão havia algum tempo. Mas que estava lidando bem com as crises.

Além de bom surfista, ele também se envolveu durante a carreira com alguns problemas de polícia, como fraude fiscal, agressão e desentendimentos com pessoas ligadas ao surfe.

Surfistas que já pegaram ondas com Sunny, como Kelly Slater, enviaram mensagens de apoio ao colega pelas redes sociais.