Surfista Carlos Burle comemora 50 anos com lançamento de biografia

O surfista Carlos Burle lança nesta quinta-feira em São Paulo sua biografia que conta os 38 anos de carreira em cima da prancha e narra episódios marcantes da carreira dele, como o título de campeão mundial de Ondas Grandes na Remada, em 1998, no México. O evento será realizado na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, com sessão de autógrafos aberta ao público às 19h.

Carlos Burle – profissão: surfista é um lançamento da Editora Sextante (selo Primeira Pessoa) e traz ainda outros momentos emblemáticos do surfista, como a onda de 22,6 metros que ele pegou em Mavericks, na Califórnia (Estados Unidos), em 2001, que lhe rendeu uma menção no Guinness e o título da premiação XXL, o Oscar do surfe em ondas grandes.

O livro é resultado de três anos de conversas com o jornalista André Viana e será lançado justamente no dia que Burle completa 50 anos. Pernambucano de Recife, o atleta ganhou fama por encarar grandes ondas ao redor do mundo, como uma estimada em 30 metros na praia de Nazaré, em Portugal. Curiosamente, foi no mesmo local que ele participou de um resgate de Maya Gabeira, após cair de uma onda gigantesca. As imagens percorreram o mundo e agora os detalhes estão nas páginas da biografia.