Surfista morre após ser atacado por tubarão em local em que ocorreria final feminina de surfe

Um surfista amador morreu dois dias após ser atacado por um tubarão em Honolua Bay, no Havaí. O homem, que não teve a identidade revelada, chegou a ser levado com vida para o hospital, onde passou por uma intervenção cirúrgica. Após o procedimento, seu quadro clínico era tido como estável, mas, de acordo com o jornalo local "Maui Now", uma piora repentina lhe tirou a vida.

No dia do ataque, fotos da prancha do surfista mordida viralizaram nas redes sociais. Uma trena mostra que o tamanho da mandíbula do tubarão tinha mais de 40 centímetros. Apesar de os ataques de tubarão não serem raros no Havaí, o incidente desta terça-feira ganhou destaque em decorrência do adiamento das finais do Maui Pro.

Isso porque o ataque fatal aconteceu algumas horas antes do início da etapa feminina, que ocorre justamente em Honolua Bay. O local da decisão será alterado, conforme noticiou a Liga Mundial de Surfe (WSL). Um dos prováveis "picos" para a disputa será Pipeline. Dez dias antes do evento começar, um ataque já havia sido registrado. Com a morte do surfista, Maui agora acumula cinco ataques fatais.

O Brasil possui uma representante na competição: Tatiana Weston-Webb. A gaúcha, criada no Havaí, é a única representante brasileira na elite do surfe mundial. Ela avançou às quartas de final após performar a melhor onda das oitavas. "Fiquem orando", pediu a atleta em seu Instagram, no dia do incidente.